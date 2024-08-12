Профилактический рейд «Нетрезвый водитель» прошел в Павловском Посаде

Сотрудники Госавтоинспекции Павлово-Посадского городского округа 10 августа провели профилактический рейд «Нетрезвый водитель», направленный на выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

При отсутствии признаков опьянения, с автолюбителями были проведены профилактические беседы и розданы тематические листовки. За время рейда нарушений не выявлено.

За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность, а также уголовная.

Также Госавтоинспекции сообщает, что на протяжении всей недели, с 12 по 19 августа текущего года будут проходить профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель», инспекторы ДПС проведут рейды, направленные на предупреждение случаев управления транспортом водителями в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии. По фактам совершения правонарушений (управление автотранспортом в состоянии опьянения, либо иных грубых нарушениях Правил дорожного движения), вы можете обратиться по телефону 8(49643)2-33-75 — дежурная часть ОМВД России «Павлово-Посадский».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.