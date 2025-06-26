Профилактический рейд «Нетрезвый водитель» прошел в Одинцове

В выходные дни на территории Одинцовского городского округа прошел очередной профилактический рейд «Нетрезвый водитель». Сотрудники Госавтоинспекции провели его, используя метод «массовой проверки». В частности, инспекторы дорожно-патрульной службы по визуальным признакам оценивали состояние водителей и проверяли наличие у них признаков опьянения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках рейда стражи правопорядка в очередной раз напоминали собеседникам о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения и вручали им информационные брошюры. За несколько часов работы ни одного водителя в состоянии опьянения выявлено не было. В ходе мероприятия было проверено более 100 автомобилей.

Меры по контролю за соблюдением участниками дорожного движения ПДД позволяют снизить общий уровень дорожно-транспортного травматизма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.