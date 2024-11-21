Профилактический рейд «Грузовик» прошел в Дмитрове

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Дмитровскому городскому округу провели серию профилактических бесед с водителями крупногабаритного транспорта. Мероприятие было направлено на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием грузовых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе акции полицейские тщательно проверили наличие у водителей необходимой путевой и технической документации, что является важным аспектом для обеспечения безопасности на дорогах. Автоинспекторы напомнили водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и недопустимости использования мобильного телефона во время движения.

Участникам акции были вручены тематические брошюры, содержащие полезную информацию о правилах дорожного движения и мерах предосторожности при управлении крупногабаритным транспортом.

«Профилактические мероприятия, подобные «Грузовику», играют ключевую роль в снижении аварийности на дорогах. Мы благодарны сотрудникам Госавтоинспекции за их усилия и надеемся на дальнейшее сотрудничество в этом направлении», — сказал заместитель главы Дмитровского городского округа Михаил Жуков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья. Например, 16 первых километров трассы ЮЛА должны сдать в эксплуатацию в конце 2024 года.

«Дороги очень долгожданны. И Пироговка, и две концессии, которые мы реализуем на территории Мытищ, и ЮЛА протяженностью 46 километров», — сказал губернатор.