Профилактическая акция вблизи нерегулируемых пешеходных переходов прошла в Лобне

Акция прошла вблизи мест, где ранее произошли дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних пешеходов. Юные инспекторы движения рассказали гражданам о скрытых опасностях на дорогах, а сотрудник Госавтоинспекции — о правилах безопасного перехода через проезжую часть, а также о важности ношения световозвращающих элементов на одежде, обуви и рюкзаках в темное время суток.

Госавтоинспекция напоминает, половина всех наездов на пешеходов с летальным исходом происходит в темное время суток. Световозвращатели отражают свет автомобильных фар, гарантируя видимость пешеходов за 150-200 метров при ближнем свете, 350-400 метров при дальнем. Это дает водителю 15-25 секунд для принятия решения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.