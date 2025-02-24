Профилактическая акция «Сохрани себе жизнь» состоялась в Королеве

В преддверии Дня защитника Отечества железнодорожной станции «Валентиновка» прошла акция «Сохрани себе жизнь», призванная привлечь внимание жителей к соблюдению правил безопасности на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Волонтеры Королева раздали пассажирам в подарок георгиевские ленточки, а также яркие листовки с правилами безопасности на железнодорожной инфраструктуре, а также напомнили печальную статистику. С начала года в наукограде уже погибло два человека, что на одного больше, чем за аналогичный период прошлого года. Трагедии произошли из-за несоблюдения основных правил безопасности.

Для предотвращения подобных случаев представители администрации совместно с сотрудниками транспортной полиции регулярно проводят профилактические рейды на железнодорожных станциях Королева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.