Профессионалы автоиндустрии обсудили будущее российского авторынка

Первый федеральный «Авто Саммит» прошел в Москве 27 ноября, создав площадку для честного обсуждения и обмена мнениями между ключевыми игроками автомобильной отрасли. Мероприятие, которое прошло как очно, так и в онлайн-формате, посетили более 1000 участников. Среди них были автопроизводители, дилеры, экспортеры, специалисты по финансам и представители регуляторов, включая Центральный банк РФ, сообщила пресс-служба «Авито Авто».

Основными темами для диалога стали факторы, меняющие автомобильный рынок. В их числе — эволюция потребительского поведения и неуклонная цифровизация всей сферы. Отдельное внимание было уделено государственному регулированию, включая нововведения в законах и варианты поддержки для дилерских компаний.

«Программу „Авто Саммита“ мы построили вокруг двух важных для отрасли вопросов: „Как адаптироваться к изменениям рынка?“ и „Что можно сделать сегодня, чтобы улучшить опыт покупателя?“. Мы понимаем, что будущее рынка определяется не прогнозами, а решениями, которые мы принимаем на основе потребностей нашей 36-миллионной ежемесячной аудитории. И сегодня мы пригласили тех, чей опыт позволяет посмотреть на вызовы рынка с разных сторон. Такой подход помогает увидеть точки роста, в развитие которых стоит вкладывать ресурсы», — отметил старший управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.

Руководитель аналитики «Авито Авто» Дмитрий Перец представил статистику спроса на платформе и основные тенденции в поведении аудитории.

Так, интерес к новым автомобилям в октябре 2025 года увеличился на 12,3% в сравнении с тем же месяцем предыдущего года. Наибольшей популярностью (31,5%) пользовались машины стоимостью от 2 до 3 млн рублей. В то же время спрос на вторичном рынке с июня по октябрь вырос почти на треть (+26,6%), причем основное внимание пользователей было сосредоточено на бюджетных автомобилях дешевле 2 млн рублей (87% от общего интереса).

Средняя цена новых машин в период с января по октябрь 2025 года уменьшилась до 3 410 000 рублей (-0,9%), а автомобилей с пробегом — до 1 440 000 рублей (-7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года).

Покупатели все активнее переходят в цифровую среду: 85% аудитории начинает поиск онлайн, а доля общения с продавцами через чаты с начала 2024 года выросла с 58% до 72%.

Доля покупателей новых автомобилей увеличилась на 10 процентных пунктов, достигнув 37%. На 4 п. п. выросла доля тех, кто ранее приобретал машины с пробегом, а теперь выбрал новую.

Реагируя на новые потребительские привычки, компании адаптируют свои бизнес-модели. Директор направления «Автомобили с пробегом» «Авито Авто» Андрей Ковалев обозначил ключевые векторы развития платформы. Первый — платформизация, то есть комплексное объединение всех сервисов в единую экосистему. Ее центральным элементом является «Автохаб», который помогает дилерам управлять основными бизнес-процессами: от подбора автомобилей и пополнения склада до продаж и аналитики. Для автобизнеса это означает больше удобства благодаря единой точке доступа ко всем продуктам и ускорение коммуникаций. Второе направление — развитие сервисов, которые делают выбор и покупку машины простыми и безопасными для клиента, а для дилеров повышают эффективность продаж и выкупа. Например, сервис «Селект» позволяет пользователям пройти все этапы онлайн: от поиска до бронирования автомобиля у дилера. Дилеры в среднем получают дополнительный трафик — 14%. Сервис «Аукцион» помогает найти потенциальных покупателей всего за 2 часа, а продать автомобиль — за 2 дня. Для дилеров это становится дополнительным каналом пополнения складов. Недавно в этих сервисах был запущен единый цифровой сценарий покупки и продажи автомобиля через трейд-ин.

О том, как цифровизация влияет на стратегию автопроизводителя, рассказала директор проекта дирекции по маркетингу АО «АВТОВАЗ» Наталья Гремитских. В планах компании — внедрение системы управления дилерским центром и холдингом, включая автоматизацию управления контентом, развитие программ лояльности и использование искусственного интеллекта. Работа с онлайн-платформами — часть стратегии: дилеры LADA размещают на Авито около 30 тыс. новых автомобилей ежемесячно. В рамках укрепления сотрудничества была запущена эксклюзивная акция: дополнительная выгода от производителя на популярные модели LADA, а также впервые новые автомобили были интегрированы в традиционную сезонную распродажу платформы «Хватамба».

Опытом внедрения цифровой стратегии дилера поделился заместитель генерального директора по цифровой трансформации ГК «Автодом» и «Автоспеццентр» Олег Кузнецов. Компания сосредоточена на создании уникального клиентского опыта за счет полного перевода услуг в онлайн, трансляции сервисов через API в другие каналы продаж, принятии решений на основе данных для их последующей монетизации, а также на повышении операционной эффективности и обеспечении бесперебойной работы IT-сервисов.

Центральной дискуссией мероприятия стала панельная сессия «Автомобильный рынок России до 2028 года», где обозначили ключевые тренды и перспективные направления роста:

Молодые покупатели все больше ценят не технические характеристики автомобиля, а удобство его использования;

К 2028 году онлайн-продажи могут достичь примерно 20% от общего числа сделок. Уже сейчас они перестали быть экспериментом и стали реальностью;

Ключ к успеху — синергия онлайн- и офлайн-форматов, а также гибкость в коммуникации с клиентом. Опора на устаревшие операционные модели будет тормозить развитие бизнеса;

Доверие становится новым активом: преимущество получат продавцы с прозрачным и удобным сервисом.

Было уделено внимание и международному опыту. Филипп Осадчий и Ренад Алькураши (MYNM, Саудовская Аравия) рассказали о трансформации авторынка Саудовской Аравии, где сегодня покупатель сравнивает дилера не с местными конкурентами, а с мировыми e-com гигантами и ожидает получить при покупке автомобиля такой же бесшовный опыт.

Концепцию мероприятия, ориентированную на будущее, поддержали две экспозиции, представляющие разные временные эпохи. Первая — одна из самых ожидаемых новинок года, электрическое гран-купе AVATR 12. В то же время арт-инсталляция «Назад в будущее» от Музея транспорта Москвы демонстрирует видение «машины будущего» художницей Анной Комаровой в ее детстве.