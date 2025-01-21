Проезд по Мытищинской хорде станет платным с 22 января. Новая дорога длиной 16,1 км была открыта 17 декабря 2024 года, с момента открытия по ней проехали более 400 тысяч автомобилей, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Размер платы зависит от класса транспортного средства и расстояния: на дороге расположено 5 участков, и действует система безбарьерной оплаты проезда — здесь не предусмотрено шлагбаумов. Подробнее ознакомиться с тарифами и оплатить проезд можно через личный кабинет на сайте оператора скоростной дороги vis-transtoll.ru, а с 1 февраля станет доступна оплата по транспондеру.

Класс транспортного средства определяется автоматически на рамке взимания платы. Класс одного и того же транспортного средства может различаться в зависимости от габаритной высоты, перевозимого груза и количества осей; при расчете габаритной высоты автомобилей 1 и 2 класса не учитываются аксессуары и багаж, перевозимые на крыше.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.