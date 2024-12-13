Проезд к местам зимнего отдыха улучшили в 19 округах Подмосковья

Благодаря проведенному летом ремонту дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» проезд к местам зимнего отдыха в 19 городских округах Московской области стал комфортнее. Специалисты Мосавтодора отремонтировали 22 участка региональных дорог, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Обновили более 57 км асфальтобетонного покрытия на 22 участках, которые ведут к популярным общественным зонам для зимнего отдыха: паркам, каткам и лыжным базам. Проезд стал удобнее и безопаснее для полумиллиона жителей и гостей Подмосковья», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В Дзержинском отремонтировали ул. Энергетиков и участок Угрешского проезда — любители активного отдыха по ним могут добраться до горнолыжного комплекса и тюбинговых трасс, а в Люберцах — участок Лыткаринского шоссе, который обеспечивает подъезд к лыжному клубу. Покататься на коньках можно в ледовом дворце в Наро-Фоминске на ул. Профсоюзной, а также на крытом катке в Серпухове, к которому ведет отремонтированное Северное шоссе.

В Одинцовском округе работы провели на участке Наро-Фоминского шоссе, ведущему в парк Патриот, где по традиции у Главного храма ВС РФ появились новогодняя елка и каток. В Можайске проезд стал комфортнее по ул. Коммунистической, где у здания местной администрации проходит фестиваль «Креативных елок».

Также летом покрытие заменили на ул. Пушкинской в Дмитрове, на ул. Первомайской в Зарайске и на Ярославском переулке в Рузе — по ним можно проехать до Дмитровского, Зарайского и Рузского Кремля и принять участие в новогодних мероприятиях.

Кроме этого, ремонтные работы прошли вблизи городских парков, где в праздники будут проходить народные гуляния, а дети смогут загадать желание у новогодней елки. Например, в Щелкове покрытие отремонтировали на ул. Первомайской, по которой можно проехать к Щелковскому ПКиО, в Истре — на подъезде к Истринскому городскому парку, в Раменском — на ул. Народное Имение, которая ведет к центральному парку.

В ведомстве напомнили, что всего в рамках ремонтного сезона 2024 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» специалисты Мосавтодора обновили более 665 км асфальтобетонного покрытия на 231 участке региональных дорог в Подмосковье.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.