Менеджер по продукту и потребительским свойствам в АО МАЗ «Москвич» Светлана Новицкая заявила, что проект по созданию автомобиля «Москвич 5» официально закрыт, об этом пишет «Российская газета» .

По словам Новицкой, после проведения испытаний модели было принято решение о прекращении работ. Автомобиль не полностью соответствовал видению компании и не удовлетворял ожиданиям по своим потребительским качествам.

В связи с этим выпуск модели ограничится уже произведенным количеством экземпляров. Что касается выпущенных немногочисленных машин, они могут быть реализованы. Поскольку транспортные средства имеют все необходимые сертификаты, их возможно направить на вторичный рынок или же утилизировать.

Также Новицкая прокомментировала дальнейшее развитие двух параллельных линеек бренда, созданных на платформах MG и JAC. Компания намерена продолжать работу над обеими. Модель «Москвич 3» уверенно остается в производственной программе, в отношении нее существуют масштабные планы по увеличению степени локализации.

Отвечая на вопрос о потенциальном выпуске нового седана на базе моделей MG, представитель автопроизводителя отметила, что в компании ведется разработка различных автомобилей, включая и седан.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.