Продолжается реконструкция трассы А-108 около Серпухова

сегодня в 11:14

Работы по капитальному ремонту производятся на участке 348-354 км, который обеспечивает проезд транзитного транспорта в объезд Серпухова, передает пресс-служба администрации городского округа.

Длина реконструируемого участка составляет 11 км, из них уже введено в эксплуатацию 5 км. Еще 3 — с 348 до 351 км в стадии завершения. Выполняются подготовительные работы к верхнему слою покрытия — укрепление откосной части земляного полотна, укрепление откосов объемной георешеткой с последующим заполнением грунтом.

Это обеспечивает дополнительную устойчивость откосных частей к сползанию. Следующим этапом станет укладка верхнего слоя покрытия из высокопрочного асфальтобетона, установка линий освещения, светофоров, новых павильонов на остановках общественного транспорта, обустройство тротуаров и ограждений.

На строительном объекте задействовано порядка 20 рабочих, около 35 единиц дорожно-строительной техники. Работы ведутся круглосуточно. Важно, что транспортные потоки будут разделены. Это снизит аварийность, так как выезд на встречную полосу будет невозможен.

По окончании ремонта пропускная способность трассы значительно возрастет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.