Продажи Toyota в России выросли почти вдвое в августе

Автомобили Toyota вновь вошли в десятку самых популярных в России в августе, а продажи марки выросли на 95,7% по сравнению с прошлым годом, сообщает «Царьград» .

В августе автомобили Toyota впервые за долгое время заняли место в десятке самых популярных марок в России. По данным Autonews.ru, сейчас автомобили Toyota поставляются в страну по схеме параллельного импорта, поскольку официальная деятельность компании в России приостановлена с 2022 года.

Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков отметил, что Toyota остается сильным брендом на российском рынке. Он пояснил, что большинство автомобилей этой марки поступает из Китая, что позволяет сохранять приемлемые цены и поддерживать высокий спрос.

«Пока рубль крепкий и нет коммерческого «утиля» при ввозе на конечного покупателя-физлицо, активный ввоз продолжится. Кроме этого, потребители смирились с тем, что Toyota может быть не только японского или российского, но и китайского производства», — рассказал Целиков.

В августе российские автомобилисты приобрели 2 996 автомобилей Toyota. Продажи японской марки увеличились на 95,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.