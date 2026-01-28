Пробки на дорогах Москвы достигли максимальных 10 баллов

сегодня в 19:10

Вечером в среду, 28 января, в Москве из-за сильного снегопада образовались серьезные пробки, которые достигли максимальных 10 баллов, следует из сервиса «Яндекс. Пробки».

Проблемы с движением транспорта возникли в центральной части мегаполиса. Так, внешняя и внутренняя стороны Садового кольца практически полностью стоит.

Также затруднено движение на улицах Тверская, Земляной Вал, Новый Арбат, Остоженка, Большая Полянка, Большая Якиманка, Валовая, а также на Пречистенской, Кремлевской и Москворецкой набережных и Большом Каменном мосту.

Кроме того, водителям придется постоять в пробках на ТТК. Аналогичная ситуация наблюдается на МКАД и основных вылетных магистралях.

Столичный Дептранс призвал москвичей пересесть на общественный транспорт или задержаться на работе из-за вечерних пробок, вызванных снегопадом.

