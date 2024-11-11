Приостановлено проектирование МЦД-5 через центр Москвы

Проектирование пятого Московского центрального диаметра (МЦД-5) приостановлено. Для его запуска планировалось возведение тоннелей и несколько подземных станций в центре Москвы, сообщает ТАСС .

«Проектирование МЦД-5 приостановлено», — заявили в пресс-службе Москомархитектуры.

МЦД-5 соединит Ярославское и Павелецкое направления МЖД. Диаметр пройдет от станции «Домодедово», а в районе Мытищ разделится на два направления: в Пушкино и Королев. Его общая длина составит 89 км. Диаметр охватит 39 станций с пересадками на метро, МЦК и электрички.

Изначально открытие пятого диаметра был запланирован на 2025 год. Однако, по словам начальника МЖД Валерия Танаева, запуск движения по МЦД-5 перенесли на 2026 год.