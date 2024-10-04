Принять участие в подмосковном конкурсе «Автобус в кадре» можно до 25 октября

25 октября завершается прием работ на фотоконкурс, по условиям которого участникам необходимо сделать фотографию с автобусом компании «Мострансавто» на дорогах Московской области. Авторы самых удачных работ получат памятные призы с символикой организации, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

Принять участие в конкурсе может любой желающий. Фотографии необходимо прислать на почту konkursmta@mail.ru. Также обязательным требованием является быть подписанным на телеграм-каналы «Мострансавто» и Минтранса Подмосковья.

Требования, предъявляемые к фотографиям: горизонтальный снимок в высоком разрешении (качество 600 и более dpi) в формате .jpeg, .png, .pdf или .tiff. Фото должно соответствовать тематике конкурса. В письме необходимо указать ФИО и контактный номер телефона. Заявки, которые не соответствуют указанным требованиям, к участию в конкурсе приниматься не будут.

Работы участников разместят на официальном сайте «Мострансавто», в телеграм-канале и на странице ВКонтакте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.