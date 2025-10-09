Превышение скорости стало самым частым нарушением ПДД в Подмосковье с начала года

Превышение скоростного режима составляет более 95% от всех нарушений, зафиксированных комплексами фотовидеофиксации на дорогах Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Превышение скоростного режима остается самым массовым и частым нарушением ПДД. Скорости в течение года были высокими в связи с теплой погодой и отсутствием осадков в январе–марте. За 9 месяцев 2025 года зафиксировано более 23 млн случаев превышения скоростного режима. Чаще всего превышают скорость в диапазоне от 20 до 40 км/ч — более 96%. Осенью данный тип нарушения идет на снижение — трафик становится меньше, и в связи с неустойчивой погодой водители ведут себя аккуратнее», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Скорость превышают чаще на федеральных трассах и вылетных региональных дорогах: М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-3 «Украина», М-5 «Урал», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и ЦКАД, Каширском, Егорьевском, Волоколамском, Ленинградском, Пятницком, Можайском шоссе.

Превышение скорости — это еще и одна из главных причин ДТП, поэтому Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов не пренебрегать правилами дорожного движения и строго соблюдать скоростной режим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.