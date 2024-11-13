Превышение скорости составляет свыше 90% от всех нарушений на дорогах Подмосковья

Превышение скоростного режима составляет более 90% от всех нарушений, зафиксированных комплексами фотовидеофиксации на дорогах Московской области. Чаще всего превышают скорость в диапазоне от 20 до 40 км/ч — около 97%, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«В этом году также сохранилась тенденция роста нарушений скоростного режима с началом потепления. С апреля по август в связи с увеличением количества транспорта на дорогах растет средняя скорость движения — нарушения скоростного режима в этот период выросли почти в 4 раза по сравнению с январем-мартом. Осенью данный тип нарушения идет на снижение — трафик становится меньше, и в связи с неустойчивой погодой водители ведут себя аккуратнее», — пояснили в ведомстве.

Скорость превышают чаще на вылетных трассах: Пятницком и Каширском шоссе, а также на трассах с высокой интенсивностью движения: М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и ЦКАД.

Превышение скорости — это не только одно из самых частых видов нарушений, но одна из главных причин ДТП. В ведомстве призвали водителей быть осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию — заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами и в местах притяжения жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.