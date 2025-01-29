Преодолел звуковой барьер: прошел первый полет самого быстрого гражданского борта

В американской Калифорнии прошел первый сверхзвуковой полет прототипа XB-1, который называют самым быстрым в мире гражданским авиалайнером, сообщает РИА Новости .

О подобных качествах самолета заявляет компания-производитель Boom Supersonic.

Во время испытаний борт поднялся на высоту в 10,7 км. Он также смог разогнаться до скорости свыше 1,2 тыс. км/ч.

Как уточняется в пресс-релизе компании, управлял лайнером главный летчик-испытатель Boom Тристан Бранденбург. В этот полет XB-1 впервые преодолел звуковой барьер.

При этом исторически сверхзвуковые самолеты обычно разрабатывались военными и правительствами. А сверхзвуковой полет американского аппарата знаменует первый случай преодоления звукового барьера реактивным самолетом независимой разработки. Фирма еще называет прототип первым гражданским сверхзвуковым самолетом, который был сделан в Штатах.

До этого в мире было два сверхзвуковых гражданских лайнера — британо-французский Concorde и советский Ту-144. Оба ранее сняли с эксплуатации из-за нерентабельности и проблем с безопасностью.