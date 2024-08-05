Представитель Минтранса Подмосковья поделился опытом региона на форуме «Такси»

В Москве прошел ХII Международный Евразийский форум «Такси». С докладом на форуме выступил заведующий отделом таксомоторных перевозок Минтранса Подмосковья Сабохиддин Сангинов в ходе сессии «89 сходств и различий: работа отрасли в новой системе координат». Он поделился опытом в вопросах законодательного регулирования таксомоторной отрасли в Московской области. В дискуссии приняли участие представители региональных регуляторов, сообщает пресс-служба ведомства.

Таксомоторная отрасль активно развивается в регионе. В рамках реализации Федерального закона № 580-ФЗ в Московской области приняты соответствующие закон, постановления и распоряжения, которые регулируют отрасль, а также соглашение между Москвой и областью о взаимодействии в сфере таксомоторных перевозок.

Также в регионе функционирует специальная информационная система Московской области для ведения регионального реестра перевозчиков легковых такси, служб заказа, а для помощи с получением разрешений перевозчикам с июля 2022 года работает «умный помощник» — чат-бот в Telegram «Анна». С начала запуска более около 5,4 тысячи заявителей получили квалифицированную помощь в чат-боте и свыше 2,5 тысяч человек получили консультацию от специалистов ведомства.

На сегодняшний день в Подмосковье по выданным разрешениям работают более 113,5 тысяч легковых такси и более 33,3 тысячи перевозчиков — это самое большое количество среди всех крупных регионов. Число транспортных средств в региональном реестре с сентября 2023 увеличилось почти на 22%, что свидетельствует о привлекательности Московской области для осуществления таксомоторной деятельности и «обелении рынка».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.