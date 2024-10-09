Председатель совета депутатов Люберец проверил работу автобусов в округе

Председатель совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Ружицкий вместе с начальником управления транспорта и организации дорожного движения администрации округа Александром Бобылевым посетил площадь у станции МЦД «Люберцы», проработали вопросы работы общественного транспорта, с которыми обращаются жители. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Через нее курсируют 17 рейсовых маршрутов. Вопросы касались соблюдения водителями ПДД и интервала движения в рейсе, культуры общения с пассажирами сотрудников компаний-перевозчиков, нанятых из числа мигрантов. При найме у претендентов запрашиваются справки о несудимости и отсутствии правонарушений, водительские права российского образца. При увольнении водителя за те или иные нарушения дальнейшее трудоустройство в муниципалитете невозможно», — отметил Ружицкий.

Он попросил поделиться мнением пассажиров на маршрутах № 20 и 4.

«Нареканий на водителей нет, однако, есть вопрос о стоимости проезда в маршрутках. Пассажиры вправе выбирать, где дешевле. Нерегулируемый тариф, который перевозчик устанавливает самостоятельно, маркирован буквой «К» или номером красного цвета», — пояснил Ружицкий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.