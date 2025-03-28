Предприниматели смогут открыть пункты обслуживания автомобилей в 3 районах Москвы
На городские торги выставлены права на возведение трех некапитальных объектов, предназначенных для автообслуживания, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
Он уточнил, что земельные участки под размещение пунктов техобслуживания и ремонта автомобилей находятся в районах Нагатино-Садовники, Некрасовка и Силино в Зеленограде.
«С победителями торгов заключат договоры на 10 лет. По их условиям, в состав некапитальных объектов необходимо включить автомойки. При этом возведенные на участках сооружения не должны занимать более 70% их общей площади», — отметил Пуртов.
Участки находятся по адресам: 1-я Вольская улица, напротив вл. 32; Каширское шоссе, вл. 22А; г. Зеленоград, проезд 684, напротив д. 2, стр. 2. Их площадь варьируется от 303 до 477 кв. м.
Заявочные кампании продлятся до 25 апреля, а торги пройдут 29 апреля. Для участия понадобятся регистрация на онлайн-площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы.