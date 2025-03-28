Предприниматели смогут открыть пункты обслуживания автомобилей в 3 районах Москвы

сегодня в 08:00

На городские торги выставлены права на возведение трех некапитальных объектов , предназначенных для автообслуживания, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что земельные участки под размещение пунктов техобслуживания и ремонта автомобилей находятся в районах Нагатино-Садовники, Некрасовка и Силино в Зеленограде.

«С победителями торгов заключат договоры на 10 лет. По их условиям, в состав некапитальных объектов необходимо включить автомойки. При этом возведенные на участках сооружения не должны занимать более 70% их общей площади», — отметил Пуртов.

Участки находятся по адресам: 1-я Вольская улица, напротив вл. 32; Каширское шоссе, вл. 22А; г. Зеленоград, проезд 684, напротив д. 2, стр. 2. Их площадь варьируется от 303 до 477 кв. м.

Заявочные кампании продлятся до 25 апреля, а торги пройдут 29 апреля. Для участия понадобятся регистрация на онлайн-площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы.