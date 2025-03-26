Предприниматель: скидки на китайские авто превысят 1 млн рублей в ряде случаев

Скидки свыше 1 млн рублей возможны на китайские машины, но только в отдельных случаях, например, по премиальным моделям или в рамках индивидуальных условий (трейд-ин, кредит, остаточная стоимость), сообщил РИАМО предприниматель Кирилл Сагитов.

Автодилеры действительно испытывают сейчас давление: дорогая логистика, высокая ключевая ставка и перенасыщение складов заставляют их быть гибче в ценовой политике, отмечает он.

По мнению предпринимателя, спрос на китайские авто, безусловно, усилится, особенно в сегменте 2–3 млн рублей. Для многих россиян именно цена остаётся ключевым фактором, подчеркивает он.

«Китайские бренды предлагают высокую комплектацию «в базе», и теперь, с учётом скидок, они становятся особенно привлекательны на фоне подорожавших запчастей и обслуживания у европейских и корейских брендов. Если тренд на снижение цен сохранится, китайский автопром укрепит позиции на рынке, особенно в регионах», — считает Сагитов.