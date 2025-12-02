«Предлагают скинуться»: автоэксперт рассказал об экзаменах по вождению

«О каком качестве обучения может идти речь, когда у нас процедура экзамена в автошколе выглядит так, что перед экзаменом всем предлагают скинуться и предупреждают, что с первого раза никто не сдаст, но со второго и последующих, точно все сдадут», — сказал специалист.

По его словам, в Европе этот процесс значительно сложнее и дольше, он представляет собой комплексный подход. Например, в Италии практическую часть изучают 6 месяцев, после этого начинающие водители могут получить права с ограничениями по категории автомобиля, которым могут управлять. В России принято ездить с инструктором по одному и тому же маршруту.

Ранее сообщалось о планах МВД по публикации нового объективного рейтинга автошкола. В списки критериев войдут итоги сдачи экзаменов и сведения об авариях.

