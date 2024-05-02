Правительство России утвердило III этап модернизации БАМа и Транссиба

Российское правительство утвердило третий этап инвестиционного проекта по модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской магистрали (БАМа) и Транссибирской железной дороги, сообщает пресс-служба кабмина.

«По поручению главы государства утвержден третий этап работ до 2035 года, общая стоимость этих работ превышает 3,7 трлн рублей», — сказал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что работы по модернизации ж/д инфраструктуры будут проводиться на 12 участках Транссиба и на 10 — БАМа. Также еще 2 линии соединят магистрали между собой.

В рамках реализации проекта через реку Амур построят вторые Северомуйский, Кодарский и Кузнецовский тоннели и мост, а также возведут обход Хабаровского транспортного узла. Помимо этого, запланированы развитие Находкинского транспортного узла и прокладка вторых главных путей на определенных участках.

Второй этап расширения БАМа и Транссиба должен завершиться в 2024 году. За ним сразу следует III этап — расширение провозной способности. В 2035 году она должна составить 255 млн тонн.

В сентябре прошлого года российский президент Владимир Путин поручил правительству развивать Транссиб и наращивать работы по Северному морскому пути. Он подчеркнул, что реализация данных проектов имеет особое значение не только для Сибири, но и для всей страны.