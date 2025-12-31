Правительство продлило бесплатный проезд электромобилей

сегодня в 22:49

В России продлили бесплатный проезд для отечественных электромобилей

Правительство России поддержало инициативу о продлении на 2026 год льготы, позволяющей электромобилям российского производства бесплатно передвигаться по платным автомобильным трассам, сообщает РИА Новости .

Первый вице-премьер Денис Мантуров отметил, что в 2025 году объем предоставленных по этой льготе субсидий составил около 40,3 миллиона рублей.

По словам Мантурова, «бесплатный проезд является одним из стимулов покупки электромобиля у россиян», что способствует росту их производства.

Льгота также важна для таксопарков, переходящих на отечественные электромобили, и для операторов зарядных станций, расширяющих сеть «быстрых» зарядок на платных дорогах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.