Правительство продлило бесплатный проезд электромобилей
В России продлили бесплатный проезд для отечественных электромобилей
Правительство России поддержало инициативу о продлении на 2026 год льготы, позволяющей электромобилям российского производства бесплатно передвигаться по платным автомобильным трассам, сообщает РИА Новости.
Первый вице-премьер Денис Мантуров отметил, что в 2025 году объем предоставленных по этой льготе субсидий составил около 40,3 миллиона рублей.
По словам Мантурова, «бесплатный проезд является одним из стимулов покупки электромобиля у россиян», что способствует росту их производства.
Льгота также важна для таксопарков, переходящих на отечественные электромобили, и для операторов зарядных станций, расширяющих сеть «быстрых» зарядок на платных дорогах.
