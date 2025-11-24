Правительство поддержало идею разрешить таксистам использовать личные авто

Правительство России поддержало законопроект о том, чтобы разрешить частным водителям такси ездить на личных машинах, которые не соответствуют требованиям о локализации. Инициативу могут рассмотреть в Госдуме, рассказал первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции, соавтор законопроекта Игорь Игошин, сообщает РИА Новости .

Журналисты спросили у него, был ли поддержан проект. Игошин ответил утвердительно.

Он рассчитывает, что законопроект рассмотрят в Госдуме в первом чтении. Это может произойти уже в декабре.

Поправки к закону о локализации такси парламентарии внесли на рассмотрение палаты парламента 30 октября. В соответствии с ними, водители, работающие в качестве физических лиц, смогут вносить в региональный реестр такси свои нелокализованные машины.

Квота для них будет 25% от суммарного количества зарегистрированных в субъекте автомобилей на начало года. Рассчитывать ее планируют в зависимости от количества водителей в регионе за предыдущий год.

Оценку будет проводить Минтранс. Механизм будет действовать до 2033 года.

