Правительственная комиссия проверила подъездные пути к школам в Ленинском округе

В Ленинском городском округе проверили организацию подъездных путей к строящимся объектам образования в Ермолино, Битце и Развилке. Областная комиссия в составе представителей ряда региональных министерств посетила муниципалитет с рабочим визитом, сообщила пресс-служба главы Ленинского округа.

«Посмотрели въездные пути, организацию дорожного движения, наличие пешеходных переходов, возможность безопасного перехода между зданиями и подъезда спецтехники. Важно отметить, что в данных школах не будет осуществляться подвоз детей на школьных автобусах, это у нас будут школы шаговой доступности для конкретных микрорайонов, поэтому предусматривать возможность проезда крупногабаритного транспорта здесь нет необходимости», — сказал заместитель главы Ленинского округа Иван Гетман.

Областная комиссия, посетившая Ленинский округ, включала представителей министерств строительства, образования, транспорта и дорожной инфраструктуры, экономики и финансов Московской области, Главархитектуры и ГИБДД. В выездном мероприятии также приняли участие глава и руководители профильных структур администрации муниципалитета.

Комиссия проверила три строящихся учреждения образования — на 1550 мест в ЖК «Южная Битца», на 1350 мест в ЖК «Римский квартал» и на 1100 — в Ермолино. По всем трем объектам были даны положительные заключения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.