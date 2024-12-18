Правила безопасного поведения на железной дороге напомнили жителям Фрязина

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На станции Фрязино-Товарная сотрудники администрации городского округа Фрязино совместно с представителями ГКУ МО «Административно-пассажирская инспекция», сотрудниками МВД «Щелковское», волонтерами провели акцию «Сохрани себе жизнь», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жителям и гостям наукограда раздавали листовки с правилами безопасного поведения на железной дороге и фонарики.

Важно помнить, что железнодорожный транспорт — зона повышенной опасности и, пользуясь его услугами, гражданин обязан выполнять общепринятые правила личной безопасности:

переходить железнодорожные пути только в установленных местах;

пользоваться пешеходными мостами, тоннелями, настилами;

убедиться в отсутствии движущегося поезда или маневрового локомотива.

На станции «Фрязино-Товарная» есть только одно установленное место для безопасного пересечения железнодорожных путей, оно находится вблизи переезда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.