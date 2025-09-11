Правила автобусных перевозок изменились в России

В РФ изменились правила надзора за лицензируемыми автобусными перевозками, внесены поправки в положении о федеральном госконтроле на автотранспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, сообщает РИА Новости .

В положении объекты надзора разделены на четыре группы с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения требований.

После внесения изменений в группу «А» наряду с деятельностью по перевозке опасных грузов вошла еще и деятельность по перевозке пассажиров и других лиц автобусами, подлежащая лицензированию. Ранее этот пункт находился в группе «Б».

В документе также прописана периодичность надзорных мероприятий по объектам в сфере лицензируемых автобусных перевозок в зависимости от категории риска. Кроме того, туда входят и обязательные профилактические визиты.