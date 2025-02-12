Права с риском: юрист пояснила, как получить удостоверение водителя в военкомате

Юрист Клавдия Бакуменко заявила, что призывники имеют право получить водительские права категории C бесплатно в военкомате, но есть риск: министерство обороны может потребовать через суд вернуть деньги, если молодой человек дальше не применяет полученные навыки в армии, сообщает «Секрет фирмы» .

«Освоив курс и получив водительское удостоверение через военкомат, они могут рассчитывать на приоритетный призыв на позиции водителей, что существенно повышает их шансы в процессе отбора. После службы правами можно пользоваться в обычной жизни», — уточнила эксперт.

По ее словам, получить бесплатно водительское удостоверение имеет право каждый призывник, если успешно пройдет практическую и теоретическую части курса и сдаст экзамен.

Но если после обучения выясняется, что мужчина не годен к службе по состоянию здоровья, то военное ведомство вправе потребовать компенсацию.