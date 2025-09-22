Пожарная разметка начала появляться во дворах Долгопрудного

Когда речь идет о спасении жизней, дорога каждая минута. Беспрепятственный проезд пожарных машин к месту происшествия призвана обеспечить специальная разметка. Площадки для спецтранспорта стали появляться во дворах Долгопрудного, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы провели ряд встреч с представителями администрации, управляющих компаний и жителями многоквартирных домов по вопросам проезда пожарной техники к зданиям. Было решено оптимизировать парковочное пространство, добавить спецразметку, обозначающую места для стоянки пожарной техники в случае экстренной необходимости. Автовладельцы информируются о важности соблюдения правил парковки и недопустимости блокирования проездов», — сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору г. о. Долгопрудный Денис Борзов.

Оставлять автомобиль на бело-красном прямоугольнике нельзя — это зона исключительно для стоянки спецтехники. В случае нарушения — штраф в соответствии со ст. 20.4 КоАП РФ.

Как пояснили в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы по округу Долгопрудный ГУ МЧС России, сейчас в округе подобная разметка нанесена в 11 дворах, позднее сотрудники управляющих компаний сделают ее у каждого многоквартирного дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.