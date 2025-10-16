Повышением утильсбора жителей РФ лишают мечты о хорошей машине

Политолог Данил Ермилов в комментарии « ФедералПресс » сказал, что считает грядущее повышение утильсбора инструментом олигархической системы. Из-за него жители РФ лишатся возможности покупать качественные машины.

Ермилов считает, что утилизационный сбор повышают, чтобы искусственно лишить россиян доступа к иномаркам в интересах тех, кому принадлежат российские автомобильные заводы. Однако товары этих предприятий не выдерживают конкуренции даже с брендами из Китая.

«Они заявляют: у нас есть города, где выпускают автомобили, там трудятся люди, их нужно кормить — давайте сделаем льготы для наших заводов. Так начинается система преференций — это чисто олигархическая схема», — добавил политолог.

Утилизационный сбор, как считает Ермилов, повышают в интересах узкой группы людей. При этом мнение большинства жителей РФ игнорируют.

Хороший автомобиль, по мнению Ермилова, начинается от 200 лошадиных сил. Оптимальный диапазон — от 250 до 300 л. с.

Утильсбор должны были повысить с 1 ноября, но срок вступления в силу нововведения могут перенести на 1 декабря. Его расчет привяжут к мощности двигателя. Также государство откажется от льготных ставок для граждан на авто с мощностью от 160 лошадиных сил.

