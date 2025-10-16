Повышением утильсбора жителей РФ лишают мечты о хорошей машине
Политолог Данил Ермилов в комментарии «ФедералПресс» сказал, что считает грядущее повышение утильсбора инструментом олигархической системы. Из-за него жители РФ лишатся возможности покупать качественные машины.
Ермилов считает, что утилизационный сбор повышают, чтобы искусственно лишить россиян доступа к иномаркам в интересах тех, кому принадлежат российские автомобильные заводы. Однако товары этих предприятий не выдерживают конкуренции даже с брендами из Китая.
«Они заявляют: у нас есть города, где выпускают автомобили, там трудятся люди, их нужно кормить — давайте сделаем льготы для наших заводов. Так начинается система преференций — это чисто олигархическая схема», — добавил политолог.
Утилизационный сбор, как считает Ермилов, повышают в интересах узкой группы людей. При этом мнение большинства жителей РФ игнорируют.
Хороший автомобиль, по мнению Ермилова, начинается от 200 лошадиных сил. Оптимальный диапазон — от 250 до 300 л. с.
Утильсбор должны были повысить с 1 ноября, но срок вступления в силу нововведения могут перенести на 1 декабря. Его расчет привяжут к мощности двигателя. Также государство откажется от льготных ставок для граждан на авто с мощностью от 160 лошадиных сил.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.