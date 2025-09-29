Повышение утильсбора ограничит импорт мощных автомобилей в Россию

Повышение утилизационного сбора может существенно изменить рынок: одни автомобили станут менее доступными, другие получат ценовое преимущество. Для государства это способ навести порядок и стимулировать локализацию, для покупателей — дополнительные расходы.

В России вновь планируется рост утильсбора, причем его размер будет зависеть от мощности двигателя. По словам Ладушкина, одна из причин — желание государства усилить контроль над параллельным импортом, который позволяет экономить, но лишает покупателей гарантий и несет риски, включая мошенничество и проблемы с эксплуатацией.

Вторая цель — стимулировать автопроизводителей к локализации. Компании, уже наладившие производство в России, такие как Chery, Haval и Belgee, смогут удерживать цены и расширять долю рынка. Больше всего пострадают внедорожники, люксовые автомобили и электромобили с мощными двигателями: например, при ввозе Geely Monjaro с мотором 238 л.с. физлицу придется заплатить около 1,1 млн рублей, что делает параллельный импорт невыгодным.

Покупатели мощных автомобилей и те, кто рассчитывал на экономию при параллельном импорте, окажутся в проигрыше. Локализованные производители практически не почувствуют изменений. Новые правила не затронут автомобили для временного хранения или транзита, однако это может привести к росту мошеннических схем. В итоге повышение утильсбора ограничит выбор покупателей и поддержит развитие внутреннего автопрома.