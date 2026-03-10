Потоп в кемеровский автобусах: очевидцы сняли ситуацию в общественном транспорте

В Кемерове в автобусе №8 с потолка начала капать вода

В Кемерове днем 10 марта в салоне автобуса №8 с потолка начала капать вода. Видео с протечкой прислал очевидец, сообщает Сiбдепо .

Инцидент произошел около 14:00 в автобусе №8, который следует через Заводский, Центральный и Ленинский районы города. Вода капала с потолка на пол и рядом с пассажирами.

Видео в редакцию прислал один из пассажиров. На кадрах видно, как крупные капли падают в салоне, в том числе рядом со спящей пенсионеркой, прислонившейся к окну.

«Потоп в кемеровских автобусах. Увидел: капля такая большая висит, прямо груша, нельзя скушать. Вне видео активнее капало, конечно», — сообщил очевидец.

По словам автора видео, протечка продолжалась во время движения автобуса.

