Потеря работы из-за санкций: стало известно, с чем связан профицит пилотов в РФ

Пилот Игорь Кузькин, работающий в ОАЭ рассказал, что в российской авиаций сейчас нет дефицита пилотов, а, наоборот, наблюдается профицит, сообщает Постньюс .

«Нехватка кадров наблюдалась в периоды 2010–2015 и 2019–2022 годов», — отметил пилот.

Затем в 2022 году из-за санкций около двух тысяч пилотов потеряли работу единовременно. В итоге это привело к профициту специалистов на рынке.

Также Кузькин отметил, что за границу на самом деле уезжают только единицы пилотов. Это связано с тем, что зарубежные авиакомпании предъявляют слишком завышенные требования к кандидатам.