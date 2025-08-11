Потеря работы из-за санкций: стало известно, с чем связан профицит пилотов в РФ
Пилот Кузькин: из-за санкций тысячи пилотов потеряли работу в России
Фото - © Медиасток.рф
Пилот Игорь Кузькин, работающий в ОАЭ рассказал, что в российской авиаций сейчас нет дефицита пилотов, а, наоборот, наблюдается профицит, сообщает Постньюс.
«Нехватка кадров наблюдалась в периоды 2010–2015 и 2019–2022 годов», — отметил пилот.
Затем в 2022 году из-за санкций около двух тысяч пилотов потеряли работу единовременно. В итоге это привело к профициту специалистов на рынке.
Также Кузькин отметил, что за границу на самом деле уезжают только единицы пилотов. Это связано с тем, что зарубежные авиакомпании предъявляют слишком завышенные требования к кандидатам.