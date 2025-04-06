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Последствия снегопада устраняют и на сельских территориях в Мытищах

С самого утра дорожные и коммунальные службы городского округа Мытищи проводят работу по уборке снега и обработке противогололедными материалами автомобильных дорог, улиц, дворовых территорий, а также пешеходных тротуаров, остановок общественного транспорта на сельских территориях. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы продолжаются. Специалисты управления ЖКХ администрации ведут постоянный контроль за ситуацией. Благодаря этому удается своевременно устранять возникающие проблемы и поддерживать дороги в надлежащем состоянии.

Водителей призывают быть аккуратными и соблюдайть скоростной режим. Пешеходами также необходимо быть внимательными и осторожными.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.