После крупного ДТП с 26 авто в Кемерове власти ввели жесткие меры

Губернатор Кузбасса Середюк: совсем убрать фуры из Кемерова нельзя

Ужасающая авария на Логовском шоссе в Кемерове, спровоцированная фурой и повлекшая за собой массовое ДТП с участием сразу 26 автомобилей, вынудила региональные власти принять жесткие меры, сообщает Сiбдепо .

Губернатор Кузбасса Илья Середюк проинформировал общественность о предпринимаемых действиях, направленных на предотвращение подобных трагедий в будущем.

Ключевой проблемой остается тот факт, что некоторые перевозчики продолжают гнать тяжелые фуры через город. Они объезжают Северный обход, пренебрегая существующими ограничениями и подвергая опасности жизни граждан. Отдельные водители, демонстрируя крайнюю безответственность, умышленно скрывают номерные знаки под слоем грязи, чтобы избежать фиксации камерами.

Однако власти не намерены мириться с таким положением дел. На мостах Кемерова организовано непрерывное видеонаблюдение. С апреля зафиксировано 400 случаев проезда грузовых автомобилей в запрещенных зонах. Кроме того, выписано 40 тысяч штрафов владельцам легковых автомобилей за движение по полосам, предназначенным для общественного транспорта.

После недавней трагической аварии полиция и ГИБДД активизировали проведение рейдов, направленных на выявление нарушителей, контроль технического состояния грузового транспорта и обеспечение соблюдения водителями правил дорожного движения. Благодаря этим мерам количество опасных транспортных средств в городе постепенно сокращается.

Губернатор отметил, что полностью убрать фуры из города невозможно в силу необходимости обеспечения поставок продуктов, товаров и топлива. Тем не менее, власти стремятся к строгому контролю над их движением и перенаправлению потоков по безопасным маршрутам.