Восстановлено движение после ДТП в Чечерском проезде Москвы
После массовой аварии в Чечерском проезде Москвы восстановили движение, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
«Движение в Чечерском проезде (в районе д. 24) восстановлено», — говорится в сообщении.
Вечером 24 октября сразу несколько автомобилей столкнулись в районе дома № 24. Из-за массового ДТП движение на участке было затруднено.
Информации о пострадавших пока не поступало. Причину аварии с участием нескольких автомобилей предстоит выяснить компетентным органам.