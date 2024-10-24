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Восстановлено движение после ДТП в Чечерском проезде Москвы

После массовой аварии в Чечерском проезде Москвы восстановили движение, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

«Движение в Чечерском проезде (в районе д. 24) восстановлено», — говорится в сообщении.

Вечером 24 октября сразу несколько автомобилей столкнулись в районе дома № 24. Из-за массового ДТП движение на участке было затруднено.

Информации о пострадавших пока не поступало. Причину аварии с участием нескольких автомобилей предстоит выяснить компетентным органам.