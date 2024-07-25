Порядка 8,5 тыс ям устранили на дорогах Ленинского округа с начала года

За первое полугодие 2024 года на муниципальных дорогах Ленинского городского округа ликвидировали свыше 8400 дефектов дорожного покрытия. Это 98% всех выявленных ям. Мониторинг дорожной сети и последующий ямочный ремонт в муниципалитете проводятся систематически в течение всего года, рассказали в пресс-службе главы округа.

«Устранение точечных дефектов выполняется на тех автодорогах, где большая часть дорожного полотна в удовлетворительном состоянии, и капитального ремонта пока не требуется. Все выявленные ямы регистрируются в специальной системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ). После оцифровки ям составляется график работ по их оперативной ликвидации», — приводятся в сообщении слова начальника управления архитектуры, строительства и транспорта администрации Ленинского округа Андрея Пальтова.

Сообщается, что при составлении плана устранения дефектов дорожного полотна в первую очередь берутся в работу те локации, о которых сообщили жители. Еженедельно дорожные службы муниципалитета ремонтируют порядка 200-300 ям. Это один из лучших результатов в Московской области.

В 2024 году в Ленинском округе будет выполнен капитальный ремонт 25 участков автодорог, включая муниципальные и региональные. Ранее глава Ленинского округа Станислав Каторов объявил о скором старте работ по ремонту Володарского шоссе. Они начнутся затронут участок региональной автодороги от Молодежного бульвара до улицы Революционной и должны завершиться до конца 2024 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.