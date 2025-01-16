Порядка 80% дорог расчищены после снегопада в Ленинском округе

В Ленинском городском округе завершается расчистка муниципальных дорог от последствий снегопада, выпавшего накануне. Порядка 80% всей улично-дорожной сети уже убраны от снега, при этом проезжая часть с асфальтовым покрытием очищена полностью. Продолжается противогололедная обработка тротуаров и другой инфраструктуры дорожного хозяйства. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

«На сегодняшний день на уборке дорог задействованы 37 единиц техники и 72 сотрудника муниципального предприятия „Дорсервис“. В соответствии с нормативами, дорожная сеть должна быть полностью очищена от последствий снегопада в течение трех суток, однако по состоянию на 15 января все муниципальные дороги с асфальтовым покрытием уже обработаны. Этому способствует как активное таяние снега, так и качественная работа сотрудников предприятия, которая ведется с использованием как механизированного, так и ручного труда», — сказал директор «Дорсервиса» Антон Колесников.

Согласно нормативам, при уборке проезжей части дорожные службы в первую очередь уделяют внимание опасным участкам и улицы по маршрутам следования школьных автобусов. Также в приоритетном порядке обрабатывают остановки общественного транспорта, подходы и подъездам к социально значимым объектам.

Протяженность муниципальной дорожной сети Ленинского городского округа составляет 306 км. С начала зимнего сезона с дорог округа вывезено 2300 кубометров снега.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.