Порядка 500 водителей Подмосковья получили штраф за неправильную парковку

Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

За январь инспекторским составом Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области зафиксировано 483 случая парковки, препятствующей проезду коммунальной техники и автомобилей регионального оператора, сообщает пресс-служба ведомства.

Эвакуация производится в случае, если транспортное средство припарковано под знаками «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Кроме того, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 2 250 рублей.

Так, с начала года 70 водителей уже получили штраф на сумму более 100 тыс. рублей.

Еще порядку 400 нарушителям будут выданы постановления о привлечении к административной ответственности в установленные сроки в соответствии с действующим законодательством.

Всего на дворовых территориях региона за январь под контролем инспекторов Министерства эвакуировано 49 автомобилей, препятствующих подъезду мусоровозов и движению коммунальной техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.