Порядка 45 автомобильных дорог отремонтировали в Богородском округе в 2024 году

В Богородском округе отремонтировали 45 муниципальных автомобильных дороги с начала гола. В настоящее время основная программа ремонта автомобильных дорог на территории округа завершена. Площадь ремонта составила более 140 тыс. кв. метров, протяженность — более 30 км, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Одним из ключевых направлений остается ремонт автомобильных дорог к массивам для многодетных семей. Обустроены подъездные дороги в следующих массивах: д. Починки, д. Соколово, д. Большое Буньково.

До конца текущего года в планах обустроить еще 16 подъездных дорог к массивам для многодетных семей в д. Починки, д. Белая, д. Щекавцево, с. Стромынь, с. Мамонтово, д. Калитино, п. Обухово, д. Большое Буньково. Протяженность составит более 5,5 км.

С начала 2024 г. на автомобильных дорогах Богородского округа также проводится ямочный ремонт. На сегодняшний день отремонтировано более 28 тыс. кв. метров в населенных пунктах: г. Ногинск, Аксено-Бутырки, п. Воровского, г. Старая Купавна, г. Электроугли, п. Обухово, д. Большое Буньково, с. Ямкино, с. Мамонтово.

Работы по ямочному ремонту продолжаются, планируется отремонтировать еще более 4 тыс. м2 покрытий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.