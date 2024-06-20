Порядка 400 тыс раз пассажиры пополнили «Тройку» на турникетах метро и МЦК

Активировать онлайн-пополнение «Тройки» можно на всех турникетах столичного метро и МЦК, этим способом воспользовались уже порядка 400 тыс. раз, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Как отметил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов, быстро пополнить «Тройку» можно с помощью мобильного приложения «Метро Москвы». Также активировать онлайн-пополнение помогут автоматы и терминалы по продаже билетов метро, телефоны Android с NFC в приложении «Метро Москвы», валидаторы наземного транспорта.

Пассажирские сервисы делают проще и удобнее по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Новый сервис позволяет не подходить к желтым терминалам, это сэкономит пассажирам до 20 минут времени в пути в месяц.

Также Ликсутов добавил, что постепенно из столичного метро начинают убирать устаревшее оборудование, включая желтые терминалы. Современные возможности столичной билетной системы позволяют полностью отказаться от них.