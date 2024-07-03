Порядка 40 пешеходных переходов с подсветкой обустроили в Подмосковье

В Московской области для повышения безопасности около 40 пешеходных переходов оборудовали дополнительной подсветкой. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Уже сделали 40 из планируемых 50 переходов с «умной» подсветкой — у образовательных учреждений, станций, жилых комплексов и других мест притяжения жителей региона. Такие переходы даже на освещенном участке дороги дополнительно привлекают внимание автомобилистов и повышают безопасность пешеходов, снижая вероятность наездов на них», — пояснил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В темное время суток «умный переход» освещает переход дополнительной подсветкой, а еще реагирует на появление пешехода и включает на установленных знаках «Пешеходный переход» мигающие светодиоды, предупреждая водителя о нахождении человека на проезжей части.

«Умные переходы» уже обустроили в 17 городских округах, например, в Люберцах на проспекте Победы и Комсомольском проспекте, а также на улицах Смирновской и Волковской. В Жуковском повысили безопасность пешеходов на улицах Гагарина и Жуковского, в Долгопрудном — на улице Летной и Лихачевском шоссе, а в Балашихе «умные переходы» появились на улице Центральной, Леоновском шоссе и в микрорайонах Кучино, Ольгино и Железнодорожный. Кроме этого, работы выполнили на улице Советской Конституции в Ногинске, улице Михалевича в Раменском, улице Гагарина в Орехове-Зуеве.

В ведомстве напомнили, что в прошлом году в Подмосковье также обустроили 50 «умных переходов» в местах притяжения жителей, в том числе у образовательных учреждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры.

«Все, что касается дорог, инфраструктуры, — программа продолжается», — сказал он.