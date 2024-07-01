Порядка 300 поливомоечных машин проводят аэрацию воздуха в Подмосковье

Из-за устойчивой жаркой погоды дорожные службы Подмосковья продолжают проводить аэрацию, которая позволяет снизить температуру асфальтобетонного покрытия. В работе задействованы порядка 300 поливомоечных машин, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.

«Около 300 единиц спецтехники сегодня поливают порядка 7 тыс. км муниципальных и региональных дорог в 305 городах и населенных пунктах Подмосковья. В связи с жаркой погодой аэрация будет продолжена и в другие дни», — сказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Также работы проводили и на прошлой неделе. В ведомстве напомнили, что аэрация способствует устранению пыли, охлаждению асфальта, что позволит снизить вероятность деформации под длительным воздействием солнечных лучей.

До конца недели в Московской области синоптики прогнозируют температуру свыше 30 градусов. Минтранс Подмосковья призывает участников дорожного движения быть аккуратными и по возможности отказаться от необязательных поездок в пиковые солнечные часы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.