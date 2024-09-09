Порядка 200 пешеходных переходов обновили в Ленинском округе с начала года

В Ленинском городском округе продолжается реализация комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения. В рамках данной работы на дорогах муниципалитета нанесли 177 км линейной разметки и обновили 193 пешеходных перехода, в том числе вблизи образовательных учреждений в преддверии учебного года. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Дорожная разметка наносится с использованием термопластика с повышенной износостойкостью, что продлевает срок ее службы. Кроме того, в рамках повышения безопасности на дорогах муниципалитета ведется устройство искусственных дорожных неровностей, установка пешеходного ограждения и металлического барьерного ограждения», — сказал заместитель главы округа Андрей Пальтов.

Он уточнил, что в этом году в Ленинском округе появились три новых пешеходных перехода: на улице Донбасская в Видном, улице Парковая в поселке Битца и на улице Калиновая в деревне Сапроново. Кроме того, до конца года планируется устройство нового светофорного объекта на улице Южная в рабочем поселке Дрожжино.

«На постоянной основе в течение всего года выполняется ямочный ремонт, что тоже напрямую влияет на безопасность дорожного движения. В 2024 году в Ленинском округе их ликвидировали свыше 10 тысяч — это 97% от всех выявленных дорожных дефектов», — добавил Пальтов.

Он также отметил, что в муниципалитете установили 5 новых остановочных пунктов для общественного транспорта: один — в Боброво, по два — в Дрожжино и Битце.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры.

«Все, что касается дорог, инфраструктуры, — программа продолжается», — сказал он.