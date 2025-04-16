Порядка 2 тыс профрейдов провели на железной дороге Подмосковья с начала года

На железнодорожных станциях Московской области с начала года провели около 2 тысяч профилактических рейдов и дежурств в рамках комплекса мер по снижению смертности. Ежедневное проведение таких мероприятий позволяет снизить число нарушений правил безопасности на железной дороге, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Сотрудники администраций совместно с волонтерами, представителями народной дружины, транспортной полиции и административно-пассажирской инспекции пресекают потенциальные нарушения правил поведения на железной дороге, а также проводят разъяснительные беседы и раздают информационные материалы.

«В этом году значительно увеличили число рейдов на железной дороге Подмосковья — провели около 2 тысяч мероприятий. В прошлом году за аналогичный период было проведено более 1 тысячи мероприятий. Наибольший эффект рейдов и дежурств мы видим в Долгопрудном и Щелкове — там с начала года не зафиксировано ни одного смертельного случая», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Всего с начала года зафиксировано более 50 смертельных случаев на железной дороге Подмосковья, из них 27 случаев произошли при нарушении правил безопасности на железнодорожных станциях и пешеходных переходах.

Чтобы снизить число смертельных случаев в Московской области ремонтируют и строят пешеходные переходы, ликвидируют несанкционированные подходы к ж/д путям, устанавливают камеры, фиксирующие нарушения правил перехода, а также проводят открытые урок в школах и детских садах.

Ведомство призывает не выходить за ограничительную линию, переходить пути по санкционированным переходам на разрешенный сигнал, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.