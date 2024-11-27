Порядка 19 участков автомобильных дорог отремонтируют в 2025 г в Ленинском округе

В Ленинском городском округе на 2025 год запланирован ремонт 19 участков автодорог местного значения общей протяженностью 11,6 км и площадью 82 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Приведем в порядок несколько улиц в Видном, а также дороги в рабочем поселке Дрожжино, деревнях Малое Видное, Калиновка, Лопатино, Белеутово, Тарычево, Горки», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

В Видном планируется отремонтировать проезжую часть улиц Березовая, Павловская, Булатниковская, Вокзальная, участок дороги от тоннеля до улицы Тинькова, а также Индустриальный проезд в Южной промзоне. Работы проведут в деревне Дрожжино, а также на Новом шоссе и дублере «варшавки». В деревне Горки сделают улицы Полковникова и Летнюю, в Калиновке — улицу Нагорную, а Малом Видном — улицу Озерную и дороги в ТЛПХ Подлипки. Также отремонтируют несколько дорог в деревнях Лопатино и Белеутово, подъезд к детской площадке в Тарычево и дорогу от Каширского шоссе в сторону ЖК «Ленинские горки».

В 2024 году в Ленинском округе за счет средств местного бюджета отремонтировали свыше 12 км муниципальной улично-дорожной сети, еще три дороги реконструировали силами инвесторов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.