Порядка 1,5 тыс дорог планируют отремонтировать в Подмосковье в 2025 году

На сайте Минтранса Подмосковья опубликована программа ремонта муниципальных и региональных дорог на 2025 год. Всего в рамках ремонтного сезона планируется обновить порядка 1,5 тыс. км дорожного покрытия, около 840 км из них — в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служа ведомства.

К ремонту планируется приступить весной при наступлении благоприятных погодных условий, когда будет устойчивая плюсовая температура.

«Ежегодно мы поддерживаем большие объемы ремонта покрытия — в этом году планируем отремонтировать около 1,5 тысяч муниципальных и региональных дорог. Особое внимание уделим дорогам, ведущим к образовательным, медицинским, спортивным учреждениям и другим социально значимым объектам. Отмечу, что программа ремонта традиционно формировалась в течение года по итогам обследования дорожной сети с учетом разрушения покрытия, интенсивности движения и заторов в часы пик, также учитывались обращения жителей региона», — рассказал зампредседателя правительства Московской области Алексей Гержик.

Наибольший объем ремонтных работ планируется реализовать в следующих округах: Коломне (85 км), Дмитровском (67 км), Раменском (62 км), Орехово-Зуевском (62 км), Сергиево-Посадском (62 км), Истре (54 км), Клину (53 км) и Можайском (50 км) — в общей сумме на эти округа приходится около 500 км.

Среди ремонтируемых участков — дороги в черте населенных пунктов и за их пределами, а также шоссе с интенсивным движением: Волоколамское, Лыткаринское, Осташковское, Можайское, Носовихинское, Рогачевское, Старосимферопольское, Новосходненское, Пятницкое, Каширское, Северное.

Ознакомиться с программой ремонта можно на сайте Минтранса Подмосковья.

В ведомстве отметили, что в 2024 году дорожники обновили около 1,2 тысяч км покрытия более 1,1 тысячи муниципальных и региональных дорог Подмосковья, что позволило обеспечить комфортный и безопасный проезд жителей и гостей региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.