Порядка 135 студентов Подмосковья работают помощниками машиниста на МЖД в октябре

На Московской железной дороге в октябре начали работать помощниками машиниста около 135 студентов железнодорожных вузов и колледжей. Все они прошли соответствующую подготовку и медкомиссию, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В пригородном сообщении задействовано 84 человека — на Павелецком, Ярославском, Казанском и Горьковском радиальных направлениях, а также в Тульской области.

На «Ласточках» МЦК и межрегиональных маршрутах — 50 человек.

В грузовом, пассажирском и маневровом движении еще 340 студентов работают с начала года.

Всего в настоящее время 477 студентов-помощников машиниста трудятся на МЖД.

Ребятам оказывается всесторонняя поддержка и содействие для отработки профессиональных навыков, что необходимо для работы на магистрали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.