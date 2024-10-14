Порядка 120 водителей проверили в Балашихе на наличие алкогольного опьянения

В целях предупреждения случаев дорожно-транспортного травматизма с участием нетрезвых водителей сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское» в период с 23:00 до 01:00 12 октября по адресу: Балашиха, ул. Проспект Ленина, дом № 53 провели целевое оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

При проведении рейда инспекторы ДПС использовали метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей.

Полицейские останавливали автомобили в специальных коридорах, обозначенных сигнальными конусами. При этом автоинспекторы по визуальным признакам оценивали состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения водителям незамедлительно разрешали продолжить движение. При наличии достаточных оснований полагать, что водитель находится в нетрезвом состоянии, будут осуществляться предусмотренные процессуальные действия.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена административная ответственность, а также уголовная. Во время проведения рейда было проверено 120 автомобилей, нарушений не выявлено.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.